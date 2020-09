Scuola, Crisanti: “Successo riapertura nelle nostre mani” (Di lunedì 14 settembre 2020) Sulla Scuola “ho dato suggerimenti e sollevato critiche, ma in questo momento vanno messe da parte. Dobbiamo fare tutti in modo che questo sia un successo. È nelle nostre mani far sì che l’inizio della Scuola sia un successo e che ne vediamo anche la fine regolare. Richiede l’apporto di tutti e richiede anche un apporto di flessibilità: se alcune di queste misure si rivelassero inadeguate bisogna correggerle rapidamente. Questi sono gli ingredienti: facciamo uno sforzo collettivo e corale e cerchiamo di cambiare se qualcosa non funziona”. Così a Tribù, su Sky TG24, il virologo Andrea Crisanti, ordinario di microbiologia all’Università di Padova. Powered by WPeMatico Leggi su udine20 (Di lunedì 14 settembre 2020) Sulla“ho dato suggerimenti e sollevato critiche, ma in questo momento vanno messe da parte. Dobbiamo fare tutti in modo che questo sia un successo. Èmani far sì che l’inizio dellasia un successo e che ne vediamo anche la fine regolare. Richiede l’apporto di tutti e richiede anche un apporto di flessibilità: se alcune di queste misure si rivelassero inadeguate bisogna correggerle rapidamente. Questi sono gli ingredienti: facciamo uno sforzo collettivo e corale e cerchiamo di cambiare se qualcosa non funziona”. Così a Tribù, su Sky TG24, il virologo Andrea, ordinario di microbiologia all’Università di Padova. Powered by WPeMatico

SkyTG24 : Coronavirus, Crisanti a Tribù: “Elezioni occasione distruttiva per la scuola' - ilcentrotirreno : Scuola, Crisanti: 'Successo riapertura nelle nostre mani' - ferenczbartocci : RT @SkyTG24: Coronavirus, Crisanti a Tribù: “Elezioni occasione distruttiva per la scuola' - zazoomblog : Coronavirus Crisanti a Tribù: Elezioni occasione distruttiva per la scuola - #Coronavirus #Crisanti #Trib&u… - globalistIT : Crisanti critico: 'Le elezioni sicuramente sono un'occasione distruttiva per la scuola' -