Scuola | Arcuri annuncia | “Sforzo ciclopico per distribuire 94 milioni di mascherine”

Leggi su sportface

(Di lunedì 14 settembre 2020) ”Abbiamo distribuito ai 19 mila istituti scolastici italiani 94di mascherine chirurgiche che sono già nella disponibilità dei dirigenti scolastici. Domani mattina gli 8,5di studenti e il milione e mezzo di docenti avranno la mascherina chirurgica, come avevamo detto, che gli servirà per svolgere le attività in sicurezza. Questo si ripeterà tutti i giorni fino alla fine dell’anno. Abbiamo fatto tutti insieme uno sforzoe siamo molto contenti del risultato raggiunto‘‘. Questo l’annuncio del commissario straordinario per l’emergenza Covid Domenico, ospite del Tg1, in merito alla distribuzione di mascherine nelle scuole.