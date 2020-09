Scuola alla prova della ripartenza | tra nuove regole e voglia di ricominciare

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 14 settembre 2020) (Milano, 14 settembre 2020) - Tornano gli “Speaker's corner” del Centro Studi Borgogna Rubrica Speakers' Corner con Ciro Di Cecio LaMartedì 15 settembre Live ore 12.30 Il Centro Studi Borgogna torna con la Rubrica dello Speakers' Corner. Milano, 14 settembre 2020 - Martedì 15 settembre, alle ore 12.30, l'Avv. Fabrizio Ventimiglia, Presidente dell'associazione CSB, ospiterà il Dott. Ciro Di Cecio, Executive Director e CEO del Collegio San Carlo di Milano, per un incontro dal titolo “La”. Trenta minuti di confronto per capire come gli Istituti Scolastici, che hanno visto il ritorno degli studenti in aula dal mese di settembre, si sono impegnati a preparare un rientro in sicurezza per garantire ...