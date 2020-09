Scuola alla prova della ripartenza: tra nuove regole e voglia di ricominciare (Di lunedì 14 settembre 2020) (Milano, 14 settembre 2020) - Tornano gli “Speaker's corner” del Centro Studi Borgogna Rubrica Speakers' Corner con Ciro Di Cecio La ripartenza della Scuola Martedì 15 settembre Live ore 12.30 Il Centro Studi Borgogna torna con la Rubrica dello Speakers' Corner. Milano, 14 settembre 2020 - Martedì 15 settembre, alle ore 12.30, l'Avv. Fabrizio Ventimiglia, Presidente dell'associazione CSB, ospiterà il Dott. Ciro Di Cecio, Executive Director e CEO del Collegio San Carlo di Milano, per un incontro dal titolo “La ripartenza della Scuola”. Trenta minuti di confronto per capire come gli Istituti Scolastici, che hanno visto il ritorno degli studenti in aula dal mese di settembre, si sono impegnati a preparare un rientro in sicurezza per garantire ... Leggi su iltempo (Di lunedì 14 settembre 2020) (Milano, 14 settembre 2020) - Tornano gli “Speaker's corner” del Centro Studi Borgogna Rubrica Speakers' Corner con Ciro Di Cecio LaMartedì 15 settembre Live ore 12.30 Il Centro Studi Borgogna torna con la Rubrica dello Speakers' Corner. Milano, 14 settembre 2020 - Martedì 15 settembre, alle ore 12.30, l'Avv. Fabrizio Ventimiglia, Presidente dell'associazione CSB, ospiterà il Dott. Ciro Di Cecio, Executive Director e CEO del Collegio San Carlo di Milano, per un incontro dal titolo “La”. Trenta minuti di confronto per capire come gli Istituti Scolastici, che hanno visto il ritorno degli studenti in aula dal mese di settembre, si sono impegnati a preparare un rientro in sicurezza per garantire ...

matteosalvinimi : #Salvini: Abbiamo messo a disposizione un numero WhatsApp per raccogliere le segnalazioni sulla Scuola. Cosa fare?… - AzzolinaLucia : Questa sera sarò ospite di Domenica live e, a seguire, dello speciale dell’Aria che tira dedicato alla scuola. Un’o… - Agenzia_Ansa : Il premier Giuseppe Conte a studenti e professori alla vigilia dell'apertura dell'anno scolastico: 'Ci saranno di… - cobaltsunset : RT @ambradalise: la scuola è toxic.. perché? migliaia di persone piangono al pensiero del rientro,migliaia di persone devono essere ciò che… - NandoBocchetti : @NFratoianni la scuola pubblica e ti pareva che non c'era la sottolineatura alla poderosa scuola pubblica, che in italia fa spesso acqua. -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola alla Il videomessaggio di Conte alla scuola: "Ci saranno disagi". E Mattarella inaugura l'anno a V0' la Repubblica Primo giorno di scuola in Lombardia, ma si comincia con l'orario ridotto

Si torna in classe a quasi sette mesi dall'ultimo giorno di scuola. E mai come quest'anno ... la salute di tutti - è l'appello dell'assessore alla Mobilità, Marco Granelli - : diversificare ...

Italia Viva, Renzi e Rosato divisi sul rimpasto. L'ex premier: "Non mi interessa, pensiamo la lavoro"

"Secondo me no - risponde Matteo Renzi a 'Omnibuis' su La7 - Se la Toscana va alla Lega è un bel problema per tutti ma ... Siamo capaci di dare risposte su lavoro, scuola e sicurezza, sì o no? Posti ...

