Scuola, a Vo' l'emozione dell'inaugurazione del nuovo anno. Mattarella: "Oggi riparte l'intera società" (Di lunedì 14 settembre 2020) Vo' (Padova) – L'arrivo di Mattarella tra gli applausi degli studenti che lo aspettano dentro la scuola. L'emozione degli alunni per un "giorno tanto atteso". La ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina che privatamente vede la scuola con la sottosegretaria Anna Ascani e il dirigente Alfonso d'Ambrosio. La musica di Leo Gassman, Levante e de Il Volo, le esibizioni degli studenti venuti a Vo' da tutta Italia. Tra mascherine, distanziamento e sanificazione continua dei microfoni, così è stata la ventesima edizione di 'Tutti a scuola'.

