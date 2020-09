Sconcerti: “si dà la cittadinanza italiana a Suarez e non a migliaia di giovani nati in Italia” (Di lunedì 14 settembre 2020) Mario Sconcerti nella sua analisi sul calciomercato che langue, perché i club sono oberati di debiti, fa un inciso più che condivisibile sulla vicenda Suarez il centravanti del Barcellona che domani sosterrà l’esame per ottenere il passaporto comunitario. È una riflessione a parte che non si dia la cittadinanza a migliaia di giovani nati in Italia e la si debba dare in dieci giorni a un centravanti solo perché è un centravanti. Resta il fatto che Suarez aumenterebbe molto l’importanza della Juve cancellando in modo altrettanto significativo quella della cittadinanza italiana. Devo anche ricordare che l’Inter con Recoba fece molto peggio. In sostanza le nuove differenze sono ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 14 settembre 2020) Marionella sua analisi sul calciomercato che langue, perché i club sono oberati di debiti, fa un inciso più che condivisibile sulla vicendail centravanti del Barcellona che domani sosterrà l’esame per ottenere il passaporto comunitario. È una riflessione a parte che non si dia ladiin Italia e la si debba dare in dieci giorni a un centravanti solo perché è un centravanti. Resta il fatto cheaumenterebbe molto l’importanza della Juve cancellando in modo altrettanto significativo quella della. Devo anche ricordare che l’Inter con Recoba fece molto peggio. In sostanza le nuove differenze sono ...

