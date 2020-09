(Di lunedì 14 settembre 2020) A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Mario, giornalista ed editorialista del Corriere della Sera: "Griglia di campionato? Credo che debba cambiare in base al mercato.

tuttonapoli : Sconcerti: 'Pericoloso tenere Milik, sospetto che abbia già firmato con qualcuno...' -

Ultime Notizie dalla rete : Sconcerti Pericoloso

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Mario Sconcerti, giornalista. “Griglia di campionato? Credo che debba cambiare in base al mercato. In questo momento l’Inter ...Il giornalista ed editorialista del Corriere della Sera è intervenuto a Marte Sport Live per dire la sua sulla squadra campana. Mario Sconcerti ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del prog ...