Scienza | si stacca un nuovo blocco di ghiaccio dalla Groenlandia

Leggi su meteoweb.eu

(Di lunedì 14 settembre 2020) Lasta registrando una nuova perdita di: si tratta di una sezione di circa 110 chilometri quadrati che si ètapiattaforma Nioghalvfjerdsfjorden, o N79, lunga circa 80 chilometri e larga 20. Come riporta un articolo della BBC News, la porzione dita, che si è rotta in tanti piccoli pezzi, rappresenta, secondo gli scienziati, un’ulteriore prova dei cambiamenti climatici in atto. “L’atmosfera in questa regione – sostiene Jenny Turton, climatologa presso la Friedrich-Alexander Universitat Erlangen-Nurnberg Institut fur Geographie – si è riscaldata di circa 3 C dal 1980 e negli ultimi due anni sono state registrate temperature record”. Il Nioghalvfjerdsfjorden è ...