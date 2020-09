Schwazer, il perito del gip: “Concentrazione Dna urine anomala, non corrisponde a fisiologia umana” (Di lunedì 14 settembre 2020) “La concentrazione del Dna nelle urine non corrisponde a una fisiologia umana e i dati confermano quindi un’anomalia”. La Gazzetta dello Sport riporta le parole pronunciate questa mattina da Giampietro Lago, perito nominato dal gip del Tribunale di Bolzano e comandante del Ris dei carabinieri di Parma, nella nuova udienza dedicata all’incidente probatorio sulla seconda positività antidoping di Alex Schwazer. Le conclusioni della sua perizia evidenziano dunque un’anomalia. Non solo. Secondo il perito, “gli esami svolti su un gruppo di 37 atleti della Fidal che si sono volontariamente sottoposti alle analisi, evidenziano la mancanza di un legame fra super allenamento e innalzamento dei valori di Dna, anzi lo studio evidenza una riduzione rispetto ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 14 settembre 2020) “La concentrazione del Dna nellenona unaumana e i dati confermano quindi un’anomalia”. La Gazzetta dello Sport riporta le parole pronunciate questa mattina da Giampietro Lago,nominato dal gip del Tribunale di Bolzano e comandante del Ris dei carabinieri di Parma, nella nuova udienza dedicata all’incidente probatorio sulla seconda positività antidoping di Alex. Le conclusioni della sua perizia evidenziano dunque un’anomalia. Non solo. Secondo il, “gli esami svolti su un gruppo di 37 atleti della Fidal che si sono volontariamente sottoposti alle analisi, evidenziano la mancanza di un legame fra super allenamento e innalzamento dei valori di Dna, anzi lo studio evidenza una riduzione rispetto ...

napolista : Schwazer, il perito del gip: “Concentrazione Dna urine anomala, non corrisponde a fisiologia umana” Le conclusioni… - IlSala1972 : RT @Gazzetta_it: Il perito del Gip: “La concentrazione di Dna nelle urine di #Schwazer non corrisponde a una fisiologia umana” https://t.co… - crotti8 : RT @Gazzetta_it: Il perito del Gip: “La concentrazione di Dna nelle urine di #Schwazer non corrisponde a una fisiologia umana” https://t.co… - lucadotto : RT @Gazzetta_it: Il perito del Gip: “La concentrazione di Dna nelle urine di #Schwazer non corrisponde a una fisiologia umana” https://t.co… - Gazzetta_it : Il perito del Gip: “La concentrazione di Dna nelle urine di #Schwazer non corrisponde a una fisiologia umana”… -

Ultime Notizie dalla rete : Schwazer perito Il perito del Gip: “La concentrazione di Dna nelle urine di Schwazer non corrisponde a una fisiologia umana” La Gazzetta dello Sport CASO SCHWAZER/ Domani a Bolzano si chiude l’inchiesta: la verità è sempre più vicina

Non si era mai vista una indagine preliminare durare 4 anni, ma evidentemente il caso Schwazer ha assunto agli occhi della Magistratura di Bolzano una importanza tale da credere che l’accertamento del ...

Non si era mai vista una indagine preliminare durare 4 anni, ma evidentemente il caso Schwazer ha assunto agli occhi della Magistratura di Bolzano una importanza tale da credere che l’accertamento del ...