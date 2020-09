Schira: rinnovo Maksimovic, il Napoli offre 2,2 milioni, Ramadani vuole di più, ma le parti si avvicinano (Di lunedì 14 settembre 2020) Secondo quanto scrive su Twitter il giornalista esperto di mercato Nicolò Schira, si registrano passi in avanti nella trattativa tra Maksimovic e il Napoli per il rinnovo. Il club di De Laurentiis ha aumentato l’offerta di ingaggio al difensore a 2,2 milioni. Il suo agente, Fali Ramadani, vuole qualcosa in più. Ma le parti, scrive Schira, si avvicinano. Passi avanti per il rinnovo di Nikola #Maksimovic con il #Napoli: il club azzurro ha alzato a €2,2M la proposta di stipendio per prolungare il contratto. Ramadani chiede ancora di più per il suo assistito, ma parti in avvicinamento. #calciomercato — Nicolò ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 14 settembre 2020) Secondo quanto scrive su Twitter il giornalista esperto di mercato Nicolò, si registrano passi in avanti nella trattativa trae ilper il. Il club di De Laurentiis ha aumentato l’offerta di ingaggio al difensore a 2,2. Il suo agente, Faliqualcosa in più. Ma le, scrive, si avvicinano. Passi avanti per ildi Nikola #con il #: il club azzurro ha alzato a €2,2M la proposta di stipendio per prolungare il contratto.chiede ancora di più per il suo assistito, main avvicinamento. #calciomercato — Nicolò ...

