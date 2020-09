Saudi Aramco di nuovo prima società per capitalizzazione, superata Apple (Di lunedì 14 settembre 2020) (Teleborsa) – Saudi Aramco torna al primo posto per capitalizzazione di mercato. Il gigante del petrolio dell’Arabia Saudita ha infatti superato Apple penalizzata dalla recente debacle in Borsa delle compagnie tecnologiche americane. Secondo quanto segnala Bloomberg, infatti, le azioni di Saudi Aramco hanno guadagnato l’1,1% a Riyadh questo mese, nonostante le quotazioni del Brent siano diminuite del 12%, scendendo al di sotto dei 40 dollari al barile. Questo risultato è arrivato in concomitanza alle perdite fatte registrare dalla società di Palo Alto che a settembre ha perso quasi il 17% portando il valore di mercato dell’azienda di Tim Cook a 1.900 miliardi di dollari dai precedenti 2.300 miliardi. Apple e ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 14 settembre 2020) (Teleborsa) –torna al primo posto perdi mercato. Il gigante del petrolio dell’Arabiata ha infatti superatopenalizzata dalla recente debacle in Borsa delle compagnie tecnologiche americane. Secondo quanto segnala Bloomberg, infatti, le azioni dihanno guadagnato l’1,1% a Riyadh questo mese, nonostante le quotazioni del Brent siano diminuite del 12%, scendendo al di sotto dei 40 dollari al barile. Questo risultato è arrivato in concomitanza alle perdite fatte registrare dalla società di Palo Alto che a settembre ha perso quasi il 17% portando il valore di mercato dell’azienda di Tim Cook a 1.900 miliardi di dollari dai precedenti 2.300 miliardi.e ...

Il crollo dei prezzi di Apple costa carissimo al colosso di Cupertino: Saudi Aramco si riprende lo scettro di società a più alta capitalizzazione di tutto il mondo Le forti vendite che hanno caratteri ...

(ANSA) - ROMA, 14 SET - Saudi Aramco torna ad essere la società più grande del mondo per capitalizzazione di mercato, superando Apple penalizzata dalla recente debacle in Borsa delle compagnie tecnolo ...

