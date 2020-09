"Satanista e anarchica": la trans candidata sceriffo per il Gop (Di lunedì 14 settembre 2020) anarchica, Satanista e transessuale. Aria DiMezzo correrà per il posto di sceriffo nella contea di Cheshire, New Hampshire, candidata a sorpresa per il partito repubblicano. Come riporta Today.it , è vittoria che definire a sorpresa è poco visto che la donna transgender ha vinto senza alcun sostegno da parte del Gop e dai rappresentanti della contea. Lei stessa è riuscita a proporre ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 14 settembre 2020)essuale. Aria DiMezzo correrà per il posto dinella contea di Cheshire, New Hampshire,a sorpresa per il partito repubblicano. Come riporta Today.it , è vittoria che definire a sorpresa è poco visto che la donnagender ha vinto senza alcun sostegno da parte del Gop e dai rappresentanti della contea. Lei stessa è riuscita a proporre ...

Anarchica, satanista e transessuale. Aria DiMezzo correrà per il posto di sceriffo nella contea di Cheshire, New Hampshire, candidata a sorpresa per il partito repubblicano. Come riporta Today.it, è v ...

Si descrive come anarchica e satanica eppure è il candidato al ruolo ... non sono davvero in linea con il messaggio repubblicano”, ha dichiarato. Le convinzioni della satanista Aria DiMezzo In effetti ...

