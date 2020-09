San Rocco ai tempi del coronavirus senza gli stand della Campionaria (Di lunedì 14 settembre 2020) Un successo la Festa di San Rocco, rivisitata ai tempi del Covid senza gli stand della Campionaria. L'edizione 2020, intitolata "Ieri. Oggi. Domani", è stata voluta dall'Amministrazione comunale che l'... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 14 settembre 2020) Un successo la Festa di San, rivisitata aidel Covidgli. L'edizione 2020, intitolata "Ieri. Oggi. Domani", è stata voluta dall'Amministrazione comunale che l'...

Ultime Notizie dalla rete : San Rocco San Rocco ai tempi del coronavirus senza gli stand della Campionaria IL GIORNO Nomine e trasferimenti nella diocesi reggiana, don Evandro via da Brescello dopo otto anni

Il parroco, celebre per aver riportato il Cristo parlante in strada ma anche per la frase “Brescello non è mafiosa”, sarà collaboratore a Cavriago REGGIO EMILIA. Si cambia. Talvolta in modo radicale, ...

Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da lunedì 14 a domenica 20 settembre in Riviera e Côte d'Azur

10.00. Incontro di presentazione del Servizio Civile Regionale ‘Garanzia Giovani’ a cura della ‘Caritas Intemelia’. Casa Papa Francesco, salita pedonale San Pietro 14, iscrizioni QUI 9.00-18.00. Tappa ...

