Salvini ad Affari: 'Certo che voto Sì' Ma nella Lega (e in FdI) dilaga il No (Di lunedì 14 settembre 2020) "Certo che voto Sì al referendum, ho votato il taglio quattro volte e lo voto la quinta, perché il Parlamento può lavorare bene anche con meno parlamentari". Con queste parole il segretario della Lega Matteo Salvini risponde alla domanda di Affaritaliani.it se conferma il suo voto a favore... Segui su Affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di lunedì 14 settembre 2020) "che; al referendum, ho votato il taglio quattro volte e lola quinta, perché il Parlamento può lavorare bene anche con meno parlamentari". Con queste parole il segretario dellaMatteorisponde alla domanda ditaliani.it se conferma il suoa favore... Segui sutaliani.it

Affaritaliani : Salvini ad Affari: 'Certo che voto Sì' Ma nella Lega (e in FdI) dilaga il No - GHapix : @mau13_mau @gladiatoremassi Eh beh certo... Io da italiano invece de preoccuparme de fà funzionà li affari mia, sta… - sanderic : L’elettricista perquisito e i suoi affari coi lumbard finiti nei conti in Russia Barachetti indagato x Film Commis… - Brigate_Azzurre : @tonymultimedia1 @CScrotone @lumorisi C'è una sola mafia lì da voi e fa affari col #capitone - Delafuente1971 : @baffi_francesco @giorgio_bard @Maury_196 @GiorgiaMeloni Ci faccia avere queste prove dove Meloni e Salvini incitan… -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini Affari Ascolti tv Stasera Italia, Gentili a Salvini: "Il leader più contestato" Affaritaliani.it Elezioni, Orlando (PD): «Salvini e Zaia due facce della stessa medaglia»

Ultima settimana di campagna elettorale e poi domenica 20 e lunedì 21 settembre si voterà per il rinnovo del consiglio regionale e per la scelta del presidente della Regione Veneto. E a lanciare l'ult ...

Film Commission-Lega,spunta una panamense. Cena (con trojan) Salvini-contabile

Dalle carte emerge una cena tra Matteo Salvini e Andrea Manzoni, revisore contabile alla Camera per la Lega e arrestato nell'inchiesta Lombardia Film Commission Una cena a fine maggio scorso a Roma tr ...

Ultima settimana di campagna elettorale e poi domenica 20 e lunedì 21 settembre si voterà per il rinnovo del consiglio regionale e per la scelta del presidente della Regione Veneto. E a lanciare l'ult ...Dalle carte emerge una cena tra Matteo Salvini e Andrea Manzoni, revisore contabile alla Camera per la Lega e arrestato nell'inchiesta Lombardia Film Commission Una cena a fine maggio scorso a Roma tr ...