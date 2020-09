Salutarsi con il gomito? Adesso l'Oms lo boccia: "Perché è pericoloso" (Di lunedì 14 settembre 2020) Federico Garau La raccomandazione arriva dal direttore generale dell'Organizzazione mondiale della Sanità Tedros Adhanom Ghebreyesus Distanziamento sociale, mascherine all'interno di locali ed anche all'esterno in caso di assembramenti, niente contatti pericolosi come abbracci e baci specie tra persone che non fanno parte del medesimo nucleo familiare e vivono sotto lo stesso tetto: ma ecco che quando non si sa più che cosa inventare per poter affermare di averle tentate tutte con lo scopo evitare la diffusione del contagio da Coronavirus, arriva una nuova linea da seguire, al momento solo in forma di suggerimento da parte dell'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms). A finire nel mirino è stavolta quello che viene oramai unanimemente condiderato il gesto più sicuro, il surrogato dei tradizionali convenevoli, con il quale ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 14 settembre 2020) Federico Garau La raccomandazione arriva dal direttore generale dell'Organizzazione mondiale della Sanità Tedros Adhanom Ghebreyesus Distanziamento sociale, mascherine all'interno di locali ed anche all'esterno in caso di assembramenti, niente contatti pericolosi come abbracci e baci specie tra persone che non fanno parte del medesimo nucleo familiare e vivono sotto lo stesso tetto: ma ecco che quando non si sa più che cosa inventare per poter affermare di averle tentate tutte con lo scopo evitare la diffusione del contagio da Coronavirus, arriva una nuova linea da seguire, al momento solo in forma di suggerimento da parte dell'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms). A finire nel mirino; stavolta quello che viene oramai unanimemente condiderato il gesto più sicuro, il surrogato dei tradizionali convenevoli, con il quale ...

