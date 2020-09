S.Sede-Cina: Parolin, verso rinnovo accordo nomina vescovi (Di lunedì 14 settembre 2020) ANSA, - ROMA, 14 SET - L'accordo sulla nomina dei vescovi, tra il Vaticano e la Cina, scadrà "ad ottobre" ma le intenzioni comuni sono di proseguire con il rinnovamento di tale accordo. Lo ha detto il ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 14 settembre 2020) ANSA, - ROMA, 14 SET - L'sulladei, tra il Vaticano e la, scadrà "ad ottobre" ma le intenzioni comuni sono di proseguire con il rinnovamento di tale. Lo ha detto il ...

S.Sede-Cina: Parolin, verso rinnovo accordo nomina vescovi

(ANSA) - ROMA, 14 SET - L'accordo sulla nomina dei vescovi, tra il Vaticano e la Cina, scadrà "ad ottobre" ma le intenzioni comuni sono di proseguire con il rinnovamento di tale accordo. Lo ha detto i ...

