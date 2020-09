Russia, nessun ‘effetto Navalny’: Putin stravince anche le elezioni amministrative (Di lunedì 14 settembre 2020) Mosca, 14 set – Sono stati quasi 35 milioni i russi chiamati al voto nella tornata amministrativa che si è conclusa nella serata di ieri. In ballo l’elezione di 18 governatori e 11 parlamenti regionali oltre ad altri enti locali e alcuni deputati in consultazioni suppletive per la Duma. Al di là dei numeri, il voto assumeva un forte carattere simbolico viste le polemiche in seguito al presunto avvelenamento di Alexei Navalny, vicenda ancora poco chiara ma sfruttata dagli avversari esterni e dagli oppositori interni per cercare di screditare il presidente russo Valdimir Putin. anche stavolta però, come già in altre occasioni, la narrativa dei media progressisti si è scontrata con la realtà dei fatti che ha visto i candidati del partito Putiniano Russia Unita uscire ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 14 settembre 2020) Mosca, 14 set – Sono stati quasi 35 milioni i russi chiamati al voto nella tornata amministrativa che si è conclusa nella serata di ieri. In ballo l’elezione di 18 governatori e 11 parlamenti regionali oltre ad altri enti locali e alcuni deputati in consultazioni suppletive per la Duma. Al di là dei numeri, il voto assumeva un forte carattere simbolico viste le polemiche in seguito al presunto avvelenamento di Alexei Navalny, vicenda ancora poco chiara ma sfruttata dagli avversari esterni e dagli oppositori interni per cercare di screditare il presidente russo Valdimirstavolta però, come già in altre occasioni, la narrativa dei media progressisti si è scontrata con la realtà dei fatti che ha visto i candidati del partitoianoUnita uscire ...

