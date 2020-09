Royal Astronomical Society: “C’è vita nei cieli di Venere” (Di lunedì 14 settembre 2020) Un team internazionale di ricercatori ha annunciato la scoperta del gas fosfina nelle nuvole sopra Venere. Il gas tossico è considerato una firma biologica chiave e indica la presenza di vita in alto nei cieli venusiani. L’annuncio è stato fatto lunedì dalla Royal Astronomical Society in una conferenza stampa. La firma biologica è stata rilevata dall’Atacama Large Millimeter Array (ALMA) situato in Cile e dal telescopio James Clerk Maxwell situato alle Hawaii. La ricerca è stata condotta da team multidisciplinari con sede presso l’Università di Manchester, il Massachusetts Institute of Technology e l’Università di Cardiff. “L’atmosfera su Venere è l’unico posto in cui la ... Leggi su databaseitalia (Di lunedì 14 settembre 2020) Un team internazionale di ricercatori ha annunciato la scoperta del gas fosfina nelle nuvole sopra Venere. Il gas tossico è considerato una firma biologica chiave e indica la presenza diin alto neivenusiani. L’annuncio è stato fatto lunedì dallain una conferenza stampa. La firma biologica è stata rilevata dall’Atacama Large Millimeter Array (ALMA) situato in Cile e dal telescopio James Clerk Maxwell situato alle Hawaii. La ricerca è stata condotta da team multidisciplinari con sede presso l’Università di Manchester, il Massachusetts Institute of Technology e l’Università di Cardiff. “L’atmosfera su Venere è l’unico posto in cui la ...

