Ronaldo s’è mangiato tutti i centravanti della Juve | avanti il prossimo

Non fosse impegnato a crogiolarsi su un enorme unicorno gonfiabile nella piscina a sfioro di un lussuoso hotel di Miami, Higuain starebbe masticando Gazzette dello Sport come faceva Rockerduck con le bombette. Perché avrebbe preso coscienza di non essere un centravanti. Proprio lui, l'uomo dei 36 gol in un'unica Serie A, non risponde alla definizione che evidentemente ne dà la Juventus: la punta, il centrattacco, il bomber, l'ariete. Ha 32 anni, Higuain. E l'hanno lasciato emigrare in Florida come si fa coi vecchi bacucchi, ne è testimone il fratello: Pirlo ha chiarito subito che il Pipita era di troppo. Poi le successive dichiarazioni hanno fatto il resto: "Ora mi serve un centravanti". La sfilata dei nomi rispondenti all'identikit, sui ...

