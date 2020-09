Romina Power ricorda la sorella morta nel giorno del compleanno (Di lunedì 14 settembre 2020) Proprio ieri, nel giorno del compleanno della sorella Taryn, Romina Power è stata ospite di Mara Venier durante la prima puntata di Domenica In. L’ex di Al Bano ha ricordato con un post su Instagram la sorella, morta a giugno dopo aver combattuto contro la leucemia. Il ricordo di Romina Power Taryn era nata il 13 settembre 1953, questo giugno è deceduta. Ad annunciarlo era stata proprio Romina Power, che l’aveva ricordata su Instagram. Proprio dallo stesso social network viene questa volta un nuovo ricordo, sempre dedicato a lei, nel giorno del compleanno. “Taryn, oggi sarebbe stato il tuo ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 14 settembre 2020) Proprio ieri, neldeldellaTaryn,è stata ospite di Mara Venier durante la prima puntata di Domenica In. L’ex di Al Bano hato con un post su Instagram laa giugno dopo aver combattuto contro la leucemia. Il ricordo diTaryn era nata il 13 settembre 1953, questo giugno è deceduta. Ad annunciarlo era stata proprio, che l’avevata su Instagram. Proprio dallo stesso social network viene questa volta un nuovo ricordo, sempre dedicato a lei, neldel. “Taryn, oggi sarebbe stato il tuo ...

