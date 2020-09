Romina Power, il toccante ricordo della sorella Taryn nel giorno del compleanno (Di lunedì 14 settembre 2020) “Taryn, oggi sarebbe stato il tuo compleanno. Questo giorno sarà sempre speciale per me”. Così Romina Power, a corredo di una foto in cui da piccola era abbracciata a Taryn, ricorda la sorella scomparsa recentemente a causa della lecuemia. Il ricordo della sorella è ancora molto vivo in Romina, che porterà per sempre nel suo cuore l’amata Taryn. in riproduzione.... View this post on Instagram Taryn, today would have been your ... Leggi su tvzap.kataweb (Di lunedì 14 settembre 2020) “, oggi sarebbe stato il tuo. Questosarà sempre speciale per me”. Così, a corredo di una foto in cui da piccola era abbracciata a, ricorda lascomparsa recentemente a causalecuemia. Ilè ancora molto vivo in, che porterà per sempre nel suo cuore l’amata. in riproduzione.... View this post on Instagram, today would have been your ...

annangelo97 : RT @RobertoMerlino1: Domenica In riprende con la Venier ed ospiti Romina Power e la Goggi-etá media 69,5 anni. La D’Urso riprenderà con Fab… - MassimoChiaram7 : RT @RobertoMerlino1: Domenica In riprende con la Venier ed ospiti Romina Power e la Goggi-etá media 69,5 anni. La D’Urso riprenderà con Fab… - VMODELTA : #NowPlaying Al Bano/Romina Power - Felicità (Happyness) - CiroSannino85 : @FrancescaLops1 @StefanoColetta2 non può riproporre la stessa cosa per 3 anni di fila. Non la si crede più. E ogni… - SorryNs : RT @CrisciGloria: Domenica In, l'appello di Romina Power per il toro Casimiro: «Salvato dal macello, qualcuno lo adotti» -