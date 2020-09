Roma, Zaniolo studia il piano di rientro ma Fink frena, Europeo a rischio? (Di lunedì 14 settembre 2020) Nicolò Zaniolo nelle prossime settimane inizierà il lungo percorso riabilitativo dopo l’operazione al ginocchio sinistro Ieri Nicolò Zaniolo è stato operato a Innsbruck dal professore Fink che gli ha ricostruito il legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Dopo l’operazione, perfettamente riuscita, il volto del classe 1999 era sorridente e la voglia di iniziare il percorso riabilitativo tanta. Come spiega La Gazzetta dello Sport, ci sarà da lavorarci su per i tempi di rientro e capire come e quando accelerare. E, in caso, se voler rischiare qualcosa in più, magari in funzione dell’Europeo. Il consiglio del professor Christian Fink è infatti quello di prendersi più tempo possibile, addirittura fino ai 9 mesi ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 14 settembre 2020) Nicolònelle prossime settimane inizierà il lungo percorso riabilitativo dopo l’operazione al ginocchio sinistro Ieri Nicolòè stato operato a Innsbruck dal professoreche gli ha ricostruito il legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Dopo l’operazione, perfettamente riuscita, il volto del classe 1999 era sorridente e la voglia di iniziare il percorso riabilitativo tanta. Come spiega La Gazzetta dello Sport, ci sarà da lavorarci su per i tempi die capire come e quando accelerare. E, in caso, se voler rischiare qualcosa in più, magari in funzione dell’. Il consiglio del professor Christianè infatti quello di prendersi più tempo possibile, addirittura fino ai 9 mesi ...

Sport_Mediaset : +++ #Roma, #Zaniolo operato a Innsbruck: intervento riuscito +++ #SportMediaset #breakingnews - OfficialASRoma : L’#ASRoma comunica che Nicolò Zaniolo ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio sinistro durante Olanda-Italia… - ZZiliani : Magari Zaniolo si sarebbe fatto male sfidando gli allievi della Roma. E però: in un calendario già così intasato e… - PagineRomaniste : #Zaniolo: 'Tutto ok. #ASRoma, ti amo' #CorriereDelloSport - UgoBaroni : RT @CorSport: #Zaniolo, intervento ok: 'Via al countdown'. La mamma cita #Vasco ?? -