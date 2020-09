Roma, tampone negativo per Fienga: ora può incontrare Friedkin (Di lunedì 14 settembre 2020) Roma - Secondo tampone negativo , adesso può terminare l'isolamento. Il CEO della Roma Guido Fienga anche nei test al quale è stato sottoposto questa mattina è risultato negativo al Coronavirus , di ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 14 settembre 2020)- Secondo, adesso può terminare l'isolamento. Il CEO dellaGuidoanche nei test al quale è stato sottoposto questa mattina è risultatoal Coronavirus , di ...

repubblica : Test salivare al posto del tampone, la svolta dello Spallanzani nella caccia al Coronavirus - SilvestriP : Tampone intelligente autoregolante stampato in 3D sviluppato per test coronavirus Covid-19 #COVID?19 #COVID_19… - sportli26181512 : #Roma, tampone negativo per Fienga: ora può incontrare Friedkin: Il CEO esce dall'isolamento preventivo dovuto alla… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: ROMA - Fienga negativo al secondo tampone, fine dell'isolamento - rivistalaroma : Roma: #Fienga negativo a 2/o tampone, fine isolamento <Rivista LA ROMA> ( -

Ultime Notizie dalla rete : Roma tampone Fiumicino, tampone rapido ai viaggiatori in partenza Il Messaggero Inizio scuola, come sta andando il ritorno in aula nell’era coronavirus: la diretta

Archiviato il lockdown, finalmente oggi — 14 settembre — si torna a scuola nella maggior parte delle Regioni. Un anno particolare che vede come protagonisti mascherine, gel igienizzante, banchi nuovi ...

Roma, per Perotti è lesione: out tre settimane. Kluivert negativo, rientra a Trigoria

ROMA - Diego Perotti e Justin Kluivert questa mattina a Villa Stuart. Il trequartista argentino ha sostenuto esami strumentali per l'infortunio al quadricipite della gamba destra rimediato nell'amiche ...

Archiviato il lockdown, finalmente oggi — 14 settembre — si torna a scuola nella maggior parte delle Regioni. Un anno particolare che vede come protagonisti mascherine, gel igienizzante, banchi nuovi ...ROMA - Diego Perotti e Justin Kluivert questa mattina a Villa Stuart. Il trequartista argentino ha sostenuto esami strumentali per l'infortunio al quadricipite della gamba destra rimediato nell'amiche ...