Roma: Manca Insegnante di Sostegno, Bambino Autistico Costretto a Tornare a Casa (Di lunedì 14 settembre 2020) Un Bambino di 9 anni affetto da autismo è stato Costretto a Tornare a Casa perché Mancava l'Insegnante di Sostegno. Accade presso l'istituto Pio La Torre a Roma. A segnalare il fatto è stato il padre del Bambino, Francesco. L'episodio non è isolato perché è accaduto qualcosa di simile in una scuola di Pisa.

