Roma, lesione del quadricipite per Diego Perotti: tre settimane di stop (Di lunedì 14 settembre 2020) L’attaccante della Roma Diego Perotti sabato pomeriggio è stato costretto ad abbandonare il campo nel corso dell’amichevole contro il Cagliari. Ora per l’argentino non arrivano buone notizie, poiché sarà costretto a restare fermo per almeno tre settimane a causa di una lesione del quadricipite della gamba destra. Nuova tegola per i giallorossi dopo il bruttissimo infortunio di Nicolò Zaniolo. Leggi su sportface (Di lunedì 14 settembre 2020) L’attaccante dellasabato pomeriggio è stato costretto ad abbandonare il campo nel corso dell’amichevole contro il Cagliari. Ora per l’argentino non arrivano buone notizie, poiché sarà costretto a restare fermo per almeno trea causa di unadeldella gamba destra. Nuova tegola per i giallorossi dopo il bruttissimo infortunio di Nicolò Zaniolo.

sportface2016 : #SerieA | #Roma, lesione del quadricipite per Diego #Perotti: tre settimane di stop - marchese_il : RT @PagineRomaniste: Lesione muscolare per #Perotti, almeno tre settimane di stop #ASRoma - amare_roma_1927 : seduta di allenamento della #AsRoma alle ore 10 al campo Testaccio. Indisponibili: #Peres - positivo covid… - AleCosattini : #Roma, lesione muscolare alla coscia destra e stop di almeno 3 settimane per #Perotti #fantacalcio - siamo_la_Roma : ?? Si ferma #Perotti ?? Lesione al muscolare confermata ?? Almeno 3 settimane di stop #ASRoma -