Roma, le aule scarseggiano. Bambini fermi al posto (Di lunedì 14 settembre 2020) Il ritorno del traffico ha annunciato ieri la riapertura delle scuole della capitale. Quasi tutte (il 95%), anche se molte con orari ridotti. Poco dopo le otto all'incrocio tra via delle Cave e Tuscolana, strada medievale che dà il nome al quartiere, c'è una piccola folla. Sotto le due torri imponenti della scuola dell'infanzia e primaria Cagliero, mamme, papà e Bambini attendono dietro le mascherine la combinazione di numero e lettera che indica la classe. «1C», e i neo alunni … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

matteosalvinimi : ?? Roma, protesta dei parlamentari della Lega contro il vergognoso caos del governo sulla scuola. Mancano aule, man… - CalabriaTw : #Scuole La situazione è disastrosa in molte regioni. A Roma 1 su 5 lunedì non riaprirà. Mancano 2400 docenti e 473… - mafumi50 : @RobertoRenga La mia scuola superiore era anzi è in uno dei posti più belli di Roma, quartiere coppedè ma di certo… - roma_paoletta : Sembra che la scuola dei decenni passata fosse un paradiso. Docenti subito in cattedra il primo giorno, aule e sed… - infoitinterno : Scuole al via tra aule incomplete, arredi e pulizie in ritardo: a Roma la prima campanella non suona per tutti -