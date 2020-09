Roma, la scuola riparte dimenticando il sostegno ai disabili. «Precari, senza mascherine e senza destinazione» – Il video (Di lunedì 14 settembre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 14 settembreIvana ha scoperto solo venerdì scorso quando, in quale scuola e con chi avrebbe lavorato a partire da oggi. Germano ancora non lo sa. Non vede i ragazzi con cui lavora da marzo. Da marzo non sa niente di loro. Ivana e Germano sono solo due tra i tanti AEC, acronimo che sta per Assistente Educativo Culturale, cioè chi, a scuola, fornisce supporto e di assistenza agli alunni con disabilità. Oggi si sono ritrovati con un presidio sotto all’assessorato alla Persona e alla scuola di Roma Capitale – guidato da Veronica Mammì, successa, nell’era di Virginia Raggi in Campidoglio, a Laura Baldassarre. Chi ha ricevuto la chiamata per oggi a scuola non è ... Leggi su open.online (Di lunedì 14 settembre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 14 settembreIvana ha scoperto solo venerdì scorso quando, in qualee con chi avrebbe lavorato a partire da oggi. Germano ancora non lo sa. Non vede i ragazzi con cui lavora da marzo. Da marzo non sa niente di loro. Ivana e Germano sono solo due tra i tanti AEC, acronimo che sta per Assistente Educativo Culturale, cioè chi, a, fornisce supporto e di assistenza agli alunni contà. Oggi si sono ritrovati con un presidio sotto all’assessorato alla Persona e alladiCapitale – guidato da Veronica Mammì, successa, nell’era di Virginia Raggi in Campidoglio, a Laura Baldassarre. Chi ha ricevuto la chiamata per oggi anon è ...

Adnkronos : #Scuola, preside #Tasso di Roma: 'Si va verso militarizzazione o si chiude' - LiaCapizzi : Stupenda la prima vittoria di Franco Morbidelli in MotoGP Un sogno partito da lontano: papà Livio (scomparso nel… - repubblica : Roma, primo giorno di scuola per il figlio di Conte. 'L'ho accompagnato fino all'ultimo miglio' - Alelion6 : @lauraboldrini oggi i nostri figli sono tornati in classe. La scuola è un’altra cosa. I nostri ragazzi meritano di… - mludodc : RT @valy_s: #Scuola #COVID19 Le follie dei DS impazziti. Liceo Tasso, #Roma -ingressi scaglionati e DAD -classi non ancora tutte in presenz… -