Roma, infortunio Zaniolo: a rischio anche l'Europeo (Di lunedì 14 settembre 2020) Roma, infortunio Zaniolo: inizia la convalescenza del giocatore giallorosso, ma si rischia un lungo stop e l'assenza anche all'Europeo Ieri, Nicolò Zaniolo è stato operato a Innsbruck al ginocchio sinistro. Dopo la lesione totale del legamento crociato patita in Nazionale nel corso della gara con l'Olanda, di nuovo sotto i ferri il talento della Roma, … L'articolo Roma, infortunio Zaniolo: a rischio anche l'Europeo proviene da YesLife.it.

