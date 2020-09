Rocco Casalino: “Vengo sminuito e screditato per quei tre mesi al Grande Fratello” (Di lunedì 14 settembre 2020) Live Non è la D’Urso, la lettera di Rocco Casalino sul Grande Fratello “Cara Barbara, sono passati 20 anni da quando dieci sconosciuti, ragazzi e ragazze quasi tutti non ancora 30enni, entrammo per la prima volta nella casa del Grande Fratello. Io ero tra loro, non sapevo cosa ci aspettasse”. Inizia così la lettera che Rocco Casalino, oggi portavoce e capo ufficio stampa del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ha inviato a Barbara D’Urso in occasione della riunione di presentazione del cast della prima edizione del Grande Fratello. “All’epoca il Grande Fratello era anche un nuovo format televisivo, qualcosa di mai visto in Italia e che riscriveva le regole del linguaggio televisivo conosciute fino ... Leggi su tpi (Di lunedì 14 settembre 2020) Live Non è la D’Urso, la lettera disulFratello “Cara Barbara, sono passati 20 anni da quando dieci sconosciuti, ragazzi e ragazze quasi tutti non ancora 30enni, entrammo per la prima volta nella casa delFratello. Io ero tra loro, non sapevo cosa ci aspettasse”. Inizia così la lettera che, oggi portavoce e capo ufficio stampa del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ha inviato a Barbara D’Urso in occasione della riunione di presentazione del cast della prima edizione delFratello. “All’epoca ilFratello era anche un nuovo format televisivo, qualcosa di mai visto in Italia e che riscriveva le regole del linguaggio televisivo conosciute fino ...

