Rocco Casalino rompe il silenzio | “Lavoro con Conte e vengo screditato”

(Di lunedì 14 settembre 2020)il: “Lavoro conscreditato”. Ha partecipato al Grande Fratello per tre mesi durante la prima edizione e oggi fa una vita completamente diversa Ieri, a Live Non è la D’Urso, Barbara ha invitato i primi 10 concorrenti della primissima edizione del Grande Fratello. Dopo ben 20 anni li … L'articoloil: “Lavoro conscreditato” proviene da YesLife.it.

Davide : «I reality show non influenzano le società. Se Il Grande Fratello avesse influenzato la nostra generazione oggi avr… - ferrazziandrea : RT @rivistailmulino: 20 anni fa la prima puntata della prima edizione del #GrandeFratello Una storia che sarebbe utile rileggere, anche pe… - Frances25551623 : RT @Marek28165: @chiossimanuela2 Rocco Casalino lo fa sempre. - FurioGarbagnati : RT @rivistailmulino: 20 anni fa la prima puntata della prima edizione del #GrandeFratello Una storia che sarebbe utile rileggere, anche pe… - FilBarbera : RT @rivistailmulino: 20 anni fa la prima puntata della prima edizione del #GrandeFratello Una storia che sarebbe utile rileggere, anche pe… -

Ultime Notizie dalla rete : Rocco Casalino

La prima puntata della nuova stagione di Live Non è la D'Urso verrà ricordata per la lettera di Rocco Casalino, assente alla rimpatriata tra concorrenti della prima edizione del Grande Fratello e oggi ...Il portavoce del premier Conte, Rocco Casalino, ha scritto una lunga lettera per parlare della sua esperienza al Grande Fratello. A Live – Non è la D’Urso hanno preso parte gli ex concorrenti della pr ...