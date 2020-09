Ritorno a scuola sì, ma non per tutti: chi ha deciso di posticipare la riapertura e con quali regole, regione per regione (Di lunedì 14 settembre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 13 settembre La campanella suona. Finalmente. Dopo che la pandemia di Coronavirus ha imposto la chiusura delle scuole, oggi 14 settembre presidi e insegnanti si preparano ad accogliere gli studenti in aula. Ma non dappertutto: alcune regioni hanno scelto di posticipare – e in qualche caso persino anticipare -, la data scelta dal governo. Con alcune specifiche che riguardano soprattutto le grandi città: a Roma, ad esempio, che rientra nei 13 territori regionali che si sono adeguati alla data del 14 settembre, il 30% degli istituti scolastici resterà chiuso. Stessa stima per l’intero Lazio. Mancano gli spazi, i banchi e i presidi non vogliono assumersi la responsabilità di riaprire i plessi senza che le misure di sicurezza siano pienamente messe a punto. Anche a Torino è stata ... Leggi su open.online (Di lunedì 14 settembre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 13 settembre La campanella suona. Finalmente. Dopo che la pandemia di Coronavirus ha imposto la chiusura delle scuole, oggi 14 settembre presidi e insegnanti si preparano ad accogliere gli studenti in aula. Ma non dappertutto: alcune regioni hanno scelto di– e in qualche caso persino anticipare -, la data scelta dal governo. Con alcune specifiche che riguardano soprattutto le grandi città: a Roma, ad esempio, che rientra nei 13 territori regionali che si sono adeguati alla data del 14 settembre, il 30% degli istituti scolastici resterà chiuso. Stessa stima per l’intero Lazio. Mancano gli spazi, i banchi e i presidi non vogliono assumersi la responsabilità di riaprire i plessi senza che le misure di sicurezza siano pienamente messe a punto. Anche a Torino è stata ...

Ultime Notizie dalla rete : Ritorno scuola Ritorno a scuola, cosa manca da fare per la sicurezza in classe. Dalla distribuzione delle mascherine alla… Il Fatto Quotidiano Ritorno a scuola, prevale l'ansia. Il 71,7% degli italiani: troppi errori

Dopo sei mesi di stop, 5,6 milioni di bambini e ragazzi tornano oggi a scuola e tra le famiglie italiani prevale nettamente la preoccupazione per quello che potrà accadere. Un sondaggio realizzato in ...

Scuole private, prima campanella. Asili nido, famiglie in subbuglio

Quasi un'anteprima, un primo test sicuramente in questa ripartenza a ostacoli. La scuola parte con le paritarie (ben 83 in tutto il Salento). Oggi suona la prima campanella per gli istituti privati de ...

