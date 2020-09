Ritorno a scuola | “Scuole non pronte | ma non si poteva aspettare” VIDEO

Leggi su meteoweek

(Di lunedì 14 settembre 2020) Ilnel racconto di Alessia, una mamma romana che oggi aveva due figli ed una figlia pronti al rientro. Cosa non ha funzionato? Una ragazzina di sette anni, due adolescenti liceali: tutti e tre pronti, dopo mesi, alin aula. Momenti anche emozionanti – come l’applauso all’ingresso della prima classe all’interno … L'articolo: “Scuole non, ma non siaspettare” () proviene da www.meteoweek.com.