Ritorno a scuola, quest’anno il primo giorno diventa un vero spartiacque (Di lunedì 14 settembre 2020) Quali sono gli effetti del Covid sulla nostra vita quotidiana e in particolare di chi vive la scuola: insegnanti, alunni e famiglie? Una cosa è certa: il Covid ha spazzato via quella nicchia di sicurezza in cui ognuno di noi si rifugia per sopravvivere alle fatiche della quotidianità. Questo ci mette di fronte a paure e ansie che prima erano sopite e le amplifica. Ma gli effetti del Covid non sono solo sanitari o psicologici. C’è dell’altro. Tutti noi siamo stati teletrasportati in una nuova normalità cui non avevamo chiesto di accedere. Uno spazio sociale con caratteristiche inedite che richiama alla memoria il film Matrix del 1999. Un film che descrive in modo fantastico, ma incredibilmente appropriato, la condizione che stiamo vivendo oggi. Rivederlo è ancora più spiazzante di quando uscì. Provare per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 14 settembre 2020) Quali sono gli effetti del Covid sulla nostra vita quotidiana e in particolare di chi vive la: insegnanti, alunni e famiglie? Una cosa è certa: il Covid ha spazzato via quella nicchia di sicurezza in cui ognuno di noi si rifugia per sopravvivere alle fatiche della quotidianità. Questo ci mette di fronte a paure e ansie che prima erano sopite e le amplifica. Ma gli effetti del Covid non sono solo sanitari o psicologici. C’è dell’altro. Tutti noi siamo stati teletrasportati in una nuova normalità cui non avevamo chiesto di accedere. Uno spazio sociale con caratteristiche inedite che richiama alla memoria il film Matrix del 1999. Un film che descrive in modo fantastico, ma incredibilmente appropriato, la condizione che stiamo vivendo oggi. Rivederlo è ancora più spiazzante di quando uscì. Provare per ...

AzzolinaLucia : Questa sera sarò ospite di Domenica live e, a seguire, dello speciale dell’Aria che tira dedicato alla scuola. Un’o… - myrtamerlino : “Fu straordinario essere professore e allieva invece che due schiavi”. Essere cacciata dalla #scuola l’aveva resa u… - Paolo_Bargiggia : Da come buona parte dell'informazione in Italia tratta in modo massivo e quasi esclusivo il tema del ritorno a scuo… - claraboni5 : RT @AlexSabetti: Io che stamattina sistemavo mio figlio per il ritorno a scuola. #primogiornodiscuola #14settembre #BackToSchool https://t.… - attilascuola : RT @DavelloStefano: #Azzolina dichiara il ritorno a #scuola, di 5,6 milioni di studenti su 8,3 milioni. Ma non tiene conto dei ritardi avve… -

Ultime Notizie dalla rete : Ritorno scuola Inizio scuola 2020, come sta andando il rientro in classe: la diretta Corriere della Sera Ritorno in classe al Liceo Mamiani di Roma: "Così è un po' triste ma la faremo passare"

Ritorno in classe per 800 dei circa 1200 studenti del prestigioso Liceo “T. Mamiani” di Roma. Divisi in tre scaglioni e ad orari differenti i ragazzi si sono ritrovati su viale delle Milizie dopo il b ...

Mascherine, code e qualche lacrima: tutto fila liscio nel primo giorno di scuola LE FOTO

E’ stato un primo giorno di scuola speciale anche per gli studenti piacentini. Sono oltre 35mila quelli chiamati oggi a tornare sui banchi, seppur con le nuove regole imposte dalle norme anti-Covid. I ...

Ritorno in classe per 800 dei circa 1200 studenti del prestigioso Liceo “T. Mamiani” di Roma. Divisi in tre scaglioni e ad orari differenti i ragazzi si sono ritrovati su viale delle Milizie dopo il b ...E’ stato un primo giorno di scuola speciale anche per gli studenti piacentini. Sono oltre 35mila quelli chiamati oggi a tornare sui banchi, seppur con le nuove regole imposte dalle norme anti-Covid. I ...