Ritorno a scuola per 5 | 6 milioni di studenti senza mascherine | banchi e prof

(Di lunedì 14 settembre 2020) Roma, 14 set – Oggi oltre 5,6didi 12 regioni e della provincia di Trento tornano in classe dopo la chiusura delle scuole per l’emergenza coronavirus. Un rientro pieno di incognite, a causa del colpevole ritardo del governo giallofucsia: non si sa se tutti gli istituti avranno leda consegnare agli, non si sa quando arriveranno imonoposto, non si sa se e quando i supplenti copriranno le cattedre vacanti. Quello che si sa è che oggi suona la campanella per la maggioranza deglidel Paese. Tutti col fiato sospeso, dunque: alcuni istituti hanno scelto di rinviare perché si sono resi conto di non poter garantire il distanziamento necessario. Altri hanno preferito riaprire comunque ma lasciando a casa una parte ...