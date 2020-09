Riparte la scuola: da nord a sud, cimiteri di banchi. Lo spreco di Azzolina (Di lunedì 14 settembre 2020) Riparte, si fa per dire, la scuola italiana. Mentre in tv e sui giornali la ministra Azzolina fa sembrare che sia tutto a posto e che ogni istituto d’Italia abbia riaperto le porte, la realtà arriva a smentirla ora dopo ora. Chi ha riaperto lo ha fatto in un mare di difficoltà, molti invece ci hanno proprio rinunciato, perché mancano ancora i banchi, gli insegnanti e le condizioni minime di sicurezza. Ma si sa, la propaganda di regime funziona così. E allora è bene, nel giorno della fantomatica Ripartenza, dare notizia di un altro scempio. Da nord a sud impazzano sui social le foto dei vecchi banchi di scuola buttati in discariche di fortuna. In molti casi li si vede ammassati negli stessi cortili degli edifici ... Leggi su ilparagone (Di lunedì 14 settembre 2020), si fa per dire, laitaliana. Mentre in tv e sui giornali la ministrafa sembrare che sia tutto a posto e che ogni istituto d’Italia abbia riaperto le porte, la realtà arriva a smentirla ora dopo ora. Chi ha riaperto lo ha fatto in un mare di difficoltà, molti invece ci hanno proprio rinunciato, perché mancano ancora i, gli insegnanti e le condizioni minime di sicurezza. Ma si sa, la propaganda di regime funziona così. E allora è bene, nel giorno della fantomaticanza, dare notizia di un altro scempio. Daa sud impazzano sui social le foto dei vecchidibuttati in discariche di fortuna. In molti casi li si vede ammassati negli stessi cortili degli edifici ...

matteorenzi : Fermento in cucina, motorini pronti, luci accese fin dal mattino presto: la scuola finalmente riparte. In bocca al… - atm_informa : #Fase3. Riparte la scuola e ognuno ha i suoi compiti. Indossate sempre la mascherina correttamente, usate i dispens… - GianlucaVacca : La #scuola finalmente riapre. Buon #annoscolastico a studenti, famiglie, personale scolastico. L'Italia riparte dal… - NosapaiD : RT @matteorenzi: Fermento in cucina, motorini pronti, luci accese fin dal mattino presto: la scuola finalmente riparte. In bocca al lupo a… - MarianoFilippi : RT @giuliaselvaggi2: Da noi la scuola riparte tra 10 gg.Un abbraccio a tutti voi che misurate la febbre ai vostri figli chiedendovi se il t… -

Ultime Notizie dalla rete : Riparte scuola Riparte la scuola, lunedì 14 settembre il ritorno in classe per 620mila studenti in Emilia-Romagna Regione Emilia Romagna Ripartite 2 scuole su 10 in Sicilia: studentessa con febbre a Palermo, ma è falso allarme

Mascherine, percorsi obbligati, distanziamento. Riparte la scuola in Sicilia tra preoccupazione, paura e anche qualche momento di panico come accaduto questa mattina al magistrale Danilo Dolci di ...

Elezioni regionali, il ministro D’Incà: «Il Veneto è un fortino isolato che brucia ricchezza»

Il ministro dei Rapporti con il Parlamento va all’attacco della Lega: «Zaia bravo nelle conferenze stampa, ma senza progetti per il futuro» PADOVA. Ministro D’Incà, le elezioni regionali in Veneto son ...

Mascherine, percorsi obbligati, distanziamento. Riparte la scuola in Sicilia tra preoccupazione, paura e anche qualche momento di panico come accaduto questa mattina al magistrale Danilo Dolci di ...Il ministro dei Rapporti con il Parlamento va all’attacco della Lega: «Zaia bravo nelle conferenze stampa, ma senza progetti per il futuro» PADOVA. Ministro D’Incà, le elezioni regionali in Veneto son ...