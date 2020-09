Riparte la Nfl | nonostante il Covid-19 Chiefs super favoriti | ma Tom Brady vuole diventare leggenda con Tampa Bay

Leggi su newsagent

(Di lunedì 14 settembre 2020) Anche la Nfl riapre i battenti. Uno degli sport americani più affascinanti torna a infiammare il cuore di milioni di tifosi a stelle e strisce e non solo. La Nfl ha cercato di blindare le squadre con rigidi protocolli di sicurezza e preferirebbe che gli stadi restassero vuoti. Su quest’ultimo aspetto resterà un po’ di caos perché ogni Stato avrà le sue regole e dunque ci saranno impianti con qualche migliaio di spettatori e altri rigidamente deserti, ma accompagnati dal frastuono digitale del pubblico creato dalla mano dell’uomo per sopperire alle assenze. Quante novità Non ci sono state partite per testare le squadre e gli allenamenti sono stati piuttosto ridotti nel tempo e bisognerà vedere davanti a routine improvvisamente diverse come reagiranno le squadre., che dopo il ...