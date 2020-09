Rimpasto, al via il totoministri: ecco chi rischia di saltare dopo il voto (Di lunedì 14 settembre 2020) Mentre Conte, Di Maio e Zingaretti continuano a sbracciarsi in pubblico, ribadendo a ogni occasione utile che “il governo è solito e non andrà certo in crisi per le Regionali”, in realtà l’analisi sulle conseguenze del voto del 20 e 21 settembre è già in corso nei vari partiti che compongono la formazione giallorossa, meno unita che mai. Con una parola su tutte che continua a fare capolino sulla bocca degli onorevoli: “Rimpasto”. L’unico a lasciare intuire in maniera chiara gli umori all’interno dell’esecutivo è stato il vicesegretario dem Andrea Orlando: “Credo si tratti di aprire una fase nuova”. Una discontinuità sempre più inevitabile. I giallorossi, d’altronde, sono ormai da settimane alla frutta. Non riescono a trovare un ... Leggi su ilparagone (Di lunedì 14 settembre 2020) Mentre Conte, Di Maio e Zingaretti continuano a sbracciarsi in pubblico, ribadendo a ogni occasione utile che “il governo è solito e non andrà certo in crisi per le Regionali”, in realtà l’analisi sulle conseguenze deldel 20 e 21 settembre è già in corso nei vari partiti che compongono la formazione giallorossa, meno unita che mai. Con una parola su tutte che continua a fare capolino sulla bocca degli onorevoli: “”. L’unico a lasciare intuire in maniera chiara gli umori all’interno dell’esecutivo è stato il vicesegretario dem Andrea Orlando: “Credo si tratti di aprire una fase nuova”. Una discontinuità sempre più inevitabile. I giallorossi, d’altronde, sono ormai da settimane alla frutta. Non riescono a trovare un ...

savarese46 : Tira aria di rimpasto. Ecco chi sono i ministri che possono saltare - - LucianoBonazzi : #CoscaPD Elezioni 2020, Zingaretti avverte gli alleati (e il Pd). Sale pressing per il rimpasto - Giggiola4 : RT @RisatoNicola: Regionali e referendum, il vicesegretario #Pd #Orlando chiede “un tagliando al governo dopo il voto”. Rimpasto? “Non lo e… - paoloangeloRF : Rimpasto di governo più vicino. Iv: “Occorre una squadra adeguata per le sfide che abbiamo davanti” - EmilioBerettaF1 : Italia Viva, Renzi e Rosato divisi sul rimpasto. L'ex premier: 'Non mi interessa, pensiamo la lavor… -

Ultime Notizie dalla rete : Rimpasto via Tira aria di rimpasto. Ecco chi sono i ministri che possono saltare ilGiornale.it Referendum, Zingaretti al bivio: il Lazio traballa, al voto a primavera 2021

Mancano pochi mesi alle elezioni per il Campidoglio, si vota nella primavera del 2021, ma ho l’impressione che si voterà prima per la Regione Lazio, per cui sarebbe bene che alla Pisana si tenessero p ...

Rimpasto di governo: chi sono i ministri a rischio dopo il voto per le regionali

Ormai tra i partiti della maggioranza starebbe prendendo sempre più piede l’ipotesi di un rimpasto di governo dopo l’election day del 20 e 21 settembre: sono diversi i ministri a rischio soprattutto t ...

Mancano pochi mesi alle elezioni per il Campidoglio, si vota nella primavera del 2021, ma ho l’impressione che si voterà prima per la Regione Lazio, per cui sarebbe bene che alla Pisana si tenessero p ...Ormai tra i partiti della maggioranza starebbe prendendo sempre più piede l’ipotesi di un rimpasto di governo dopo l’election day del 20 e 21 settembre: sono diversi i ministri a rischio soprattutto t ...