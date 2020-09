Rientro a scuola: è “normale” influenza di stagione o Covid-19? Ecco i sintomi da tenere d’occhio (Di lunedì 14 settembre 2020) Sul nuovo numero di ‘A scuola di salute’ tutto sul ritorno tra i banchi riducendo ansie e preoccupazioni. Le regole per l’accesso in classe e le indicazioni per non confondere i mali di stagione con dall’infezione da SARS-CoV2. Rientro a scuola al tempo del Covid con molte novità per bambini, ragazzi, genitori e insegnanti. Cambiano le modalità di relazione (limiti al contatto fisico e alla condivisione di materiale), l’organizzazione degli spazi (aule, banchi singoli, percorsi, mensa in classe) e il modo di comunicare (uso della mascherina). Queste novità – spiegano gli specialisti del Bambino Gesù – possono generare confusione e ansia perché distanti da ciò a cui si è abituati. Nel nuovo numero di ‘A ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 14 settembre 2020) Sul nuovo numero di ‘Adi salute’ tutto sul ritorno tra i banchi riducendo ansie e preoccupazioni. Le regole per l’accesso in classe e le indicazioni per non confondere i mali dicon dall’infezione da SARS-CoV2.al tempo delcon molte novità per bambini, ragazzi, genitori e insegnanti. Cambiano le modalità di relazione (limiti al contatto fisico e alla condivisione di materiale), l’organizzazione degli spazi (aule, banchi singoli, percorsi, mensa in classe) e il modo di comunicare (uso della mascherina). Queste novità – spiegano gli specialisti del Bambino Gesù – possono generare confusione e ansia perché distanti da ciò a cui si è abituati. Nel nuovo numero di ‘A ...

“Oggi sono riaperte le scuole di ogni ordine e grado del Comune di Fiumicino. Circa 15 mila alunne e alunni rientrano nelle loro classi”. Lo dichiara il sindaco Esterino Montino. “Ho voluto constatare ...

Sanremo: le lamentele del nostro lettore Matteo Maccario in merito alla situazione della scuola 'Castillo'

“Non ci sono i banchi, noi genitori non sappiamo nulla di come sono predisposti e organizzati all'interno della scuola, non ci sono le mascherine, non ci sono segnaletiche organizzative per evitare as ...

