Riapertura scuole, Sgambato (Pd): “Giornata storica, serve patto di responsabilità con le famiglie” (Di lunedì 14 settembre 2020) Riapertura scuole. “Giornata storica, non nascondiamo le difficoltà con cui si riparte. Dobbiamo evitare che le scuole possano diventare focolai, serve un patto di corresponsabilità fortissimo con le famiglie. Chiediamo che venga utilizzato il Mes anche per la medicina scolastica, abbiamo bisogno subito di mille medici. Assunzione docenti? E’ mancata programmazione, ora dobbiamo ritornare a pianificare. Vaccino? Renderlo obbligatorio non sarebbe sbagliato”. Così si è espressa Camilla Sgambato, responsabile Scuola nella segreteria del Pd, questa mattina ai microfoni di Radio Cusano Campus. >> Lucia Azzolina a “Live: Non è la d’Urso”: «La scuola è il posto più ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 14 settembre 2020). “Giornata, non nascondiamo le difficoltà con cui si riparte. Dobbiamo evitare che lepossano diventare focolai,undi corresponsabilità fortissimo con le famiglie. Chiediamo che venga utilizzato il Mes anche per la medicina scolastica, abbiamo bisogno subito di mille medici. Assunzione docenti? E’ mancata programmazione, ora dobbiamo ritornare a pianificare. Vaccino? Renderlo obbligatorio non sarebbe sbagliato”. Così si è espressa Camilla, responsabile Scuola nella segreteria del Pd, questa mattina ai microfoni di Radio Cusano Campus. >> Lucia Azzolina a “Live: Non è la d’Urso”: «La scuola è il posto più ...

GiovanniToti : Su questi temi Regione Liguria non ha alcuna competenza, la scuola non è gestita da noi. Banchi e mascherine devono… - Corriere : Parla Locatelli (Iss): «Non richiuderemo la scuola» - AlbertoBagnai : …e dopo aver terrorizzato tutta la popolazione, insegnanti compresi, alla vigilia della riapertura delle scuole i c… - adrianobusolin : RT @Acidelius: La riapertura della scuola, i provvedimenti anti-covid, i banchi rotanti, sono fumo negli occhi. L'unica cosa che stanno arr… - IntontiMari : RT @MassimoGalli51: Molti nonni temono conseguenze dalla riapertura delle scuole. Dicono ‘sono vecchio, se la prendo muoio’. Non è così. Mo… -

Ultime Notizie dalla rete : Riapertura scuole Riapertura delle scuole. Ci vuole un protocollo pedagogico [INTERVISTA] La Tecnica della Scuola In mare più mascherine che meduse

L’associazione francese Opération Mer Propre denuncia una situazione che da oggi si aggrava: con l’apertura delle scuole ne usiamo 11 milioni al giorno e vanno incenerite e non disperse Più mascherine ...

Scuola, de Magistris contro De Luca: «A lui interessa solo votare il 20»

«De Luca dichiara che non è sicuro se le scuole in Campania cominceranno il 24. A lui importa solo che si voti il 20. Ora solo si rende conto, evidentemente, che non riescono a sanificare tutte le scu ...

L’associazione francese Opération Mer Propre denuncia una situazione che da oggi si aggrava: con l’apertura delle scuole ne usiamo 11 milioni al giorno e vanno incenerite e non disperse Più mascherine ...«De Luca dichiara che non è sicuro se le scuole in Campania cominceranno il 24. A lui importa solo che si voti il 20. Ora solo si rende conto, evidentemente, che non riescono a sanificare tutte le scu ...