Riapertura Scuola | Arcuri | Giorno di Festa

Il quotidiano "La Repubblica" riporta un'intervista a Domenico Arcuri, commissario straordinario per l'emergenza Covid-19. Arcuri afferma che la Riapertura della Scuola è "un Giorno di Festa. Significa che il lockdown è davvero finito. Che la nostra comunità ha riconquistato la libertà più importante". "La Scuola è istruzione e socialità. Ai genitori chiedo di trasmettere serenità ai loro figli. Agli studenti chiedo di darci una mano, di pensare che soprattutto in questa stagione la libertà è responsabilità. Al personale scolastico voglio dire semplicemente grazie" conclude.

Ultime Notizie dalla rete : Riapertura Scuola Scuola: dai banchi alle cattedre vuote, tutti i numeri della riapertura Il Sole 24 ORE Trasporto pubblico: con l’apertura delle scuole entra in vigore l’orario invernale

Con l’avvio del nuovo anno scolastico, fissato per lunedì 14 settembre, prenderà il via anche la programmazione invernale delle corse effettuate da Start Romagna, su indicazione di AMR (Agenzia Mobili ...

Scuola, si ricomincia dopo i mesi del covid: in Toscana campanella per 22mila classi

Firenze, 14 settembre 2020 - Dunque, la scuola ricomincia. Non è un lunedì 14 settembre come gli altri quello che scatta in 2790 edifici scolastici sparsi per tutta la Toscana. Gli studenti tornano a ...

