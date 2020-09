Reguilon, niente Italia: in chiusura l'affare tra Real Madrid e Man United (Di lunedì 14 settembre 2020) Secondo quanto riportato da Marca, il Manchester United è in trattativa col Real Madrid per assicurarsi Sergio Reguilon, terzino sinistro che interessa anche al Napoli. Leggi su tuttonapoli (Di lunedì 14 settembre 2020) Secondo quanto riportato da Marca, il Manchesterè in trattativa colper assicurarsi Sergio, terzino sinistro che interessa anche al Napoli.

JosiphOliver : RT @eantoniopolonia: Se non riusciamo a prendere un TS (Karbownik, Reguilòn, Tagliafico ecc.), teniamoci Ghoulam. Vi prego, sembra che stia… - eantoniopolonia : Se non riusciamo a prendere un TS (Karbownik, Reguilòn, Tagliafico ecc.), teniamoci Ghoulam. Vi prego, sembra che s… - _mariomendes : Niente Reguilon-United e niente Telles-PSG significa che: - possiamo ancora andare su Reguilon* - Leonardo può an… - Angelo69180228 : @EmanueleFire Reguilòn il Real vuole la recompra, ecco perché non si è fatto niente, ma non credo nemmeno a Emerson… -

Ultime Notizie dalla rete : Reguilon niente Monchi è tornato Re Mida: da Reguilon a Ocampos, i nuovi gioielli del Siviglia Calciomercato.com Suarez, Vidal, Chiesa: il calciomercato entra nel vivo. Il punto sui 20 club della Seria A

Da Suarez a Vidal, da Kantè a Chiesa, da Milik a Dzeko, da Smalling a Kumbulla, sono tante le trattative in ballo. Ecco i movimenti principali delle 20 protagoniste della serie A a una settimana dal v ...

Il Barça torna su Lautaro, Brozovic in Francia. Scambio col Real Madrid?

Calciomercato Inter, più difficile cedere che comprare. I nerazzurri sono a lavoro per la prossima stagione. Senza sosta, cercando di rinforzare la rosa. E senza sosta cercando di piazzare gli esuberi ...

