Regionali Toscana | dal leghista ‘sospeso’ offese sessiste a Monni | “Acida perchè senza uomini”

(Di lunedì 14 settembre 2020) FIRENZE – “Ti vedo un po’ acida, in genere quando le donne sono così acide significa che gli uomini scarseggiano. Forse sarebbe meglio se ti scrivessi (sic!, ndr) a Tinder piuttosto che fare un post inutile come questo e quello precedente”. Dopo la visita con tanto di selfie alla tomba di Mussolini, Christian Braccini torna all’onore della cronaca su Facebook. Si tratta di un commento pubblicato dal consigliere comunale di Scandicci, tecnicamente sospeso dalla Lega dopo aver pubblicato gli scatti di Predappio, a un post di Monia Monni, consigliera uscente del Pd e capolista alle prossime regionali nel collegio della Piana. E’ stata, infatti, proprio Monni a tornare sul ‘luogo del delitto’. Dopo aver portato alla ribalta gli scatti immortalati vicino alla cripta del Duce, la dem è tornata ad affondare su Braccini e sul Carroccio con un post intitolato “panzane leghiste. Dopo la mia denuncia la Lega si affrettò a comunicare alla stampa la sua immediata ‘sospensione’ dal partito. Eppure eccolo, 3 giorni fa, in visita ad un’azienda con il ‘capitano’ Salvini. Alla faccia della sospensione“, ha scritto.

