Regionali | Tajani | ' partita aperta ovunque anche in Campania'

(Di lunedì 14 settembre 2020) Roma, 14 set. (Adnkronos) - "Il centrodestra è riuscito a dimostrare che si può fare sintesi pur essendo diversi, ma con un unico minimo comun denominatore: la lotta alla pressione fiscale, la voglia di cambiare e il buon governo. Siamo convinti che lasiain". Lo ha affermato il vicepresidente di Forza Italia Antonio, intervenendo alla puntata di 'Porta a Porta' in onda questa sera.

