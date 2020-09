Regionali, il leader del Popolo della Famiglia torna in Campania (Di lunedì 14 settembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Mario Adinolfi fa nuovamente tappa in Campania dopo le proteste e le contestazioni al suo libro Il Grido dei Penultimi del luglio scorso a Pomigliano d’Arco. Il leader del movimento pro life e pro family, appena riconfermato Presidente nazionale del partito dal congresso che si è svolto a Pomezia il 12 e 13 settembre, interverrà giovedì 17 alle 16 all’Hotel Europa di Caserta assieme al capolista alle Regionali di Fratelli d’Italia Gimmi Cangiano, mentre alle 18 farà tappa a Scampia, problematico quartiere della periferia di Napoli, dove sarà ospite dei candidati di FdI Pietro Diodato e Carmela Rescigno. Proprio nel cuore del quartiere napoletano teatro da sempre dei bisogni e dei problemi endemici della ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 14 settembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Mario Adinolfi fa nuovamente tappa indopo le proteste e le contestazioni al suo libro Il Grido dei Penultimi del luglio scorso a Pomigliano d’Arco. Ildel movimento pro life e pro family, appena riconfermato Presidente nazionale del partito dal congresso che si è svolto a Pomezia il 12 e 13 settembre, interverrà giovedì 17 alle 16 all’Hotel Europa di Caserta assieme al capolista alledi Fratelli d’Italia Gimmi Cangiano, mentre alle 18 farà tappa a Scampia, problematico quartiereperiferia di Napoli, dove sarà ospite dei candidati di FdI Pietro Diodato e Carmela Rescigno. Proprio nel cuore del quartiere napoletano teatro da sempre dei bisogni e dei problemi endemici...

Ultime Notizie dalla rete : Regionali leader Zingaretti e Salvini rischiano molto al referendum e alle regionali - Alessandro Calvi Internazionale Regionali, Renzi a Calenda: accomunati da passione per merito e competenza

Roma, 14 set. (askanews) - "Con Carlo ci unisce questo: che abbiamo in comune la passione per il merito e la competenza della politica e che sappiamo bene che se ce la mettiamo tutta questo sarà un pa ...

Bonaccini, politico in carriera

Il caso del “governatore” emiliano Stefano Bonaccini è decisamente paradigmatico e istruttivo, un portato dei tempi: un politico di professione, forgiatosi alla vecchia scuola di partito (la politica ...

