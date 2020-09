Regionali Campania, Gorga (Campania Libera): “Incentivi per residenti zona rossa Vesuvio” (Di lunedì 14 settembre 2020) NAPOLI – “Da 17 anni gli abitanti della zona rossa del Vesuvio non possono usufruire delle agevolazioni e degli incentivi sui fitti perché i rispettivi Comuni non rientrano più nell’elenco del Cipe delle città ad alta tensione abitativa. E’ necessaria nella prossima legislatura regionale un’azione decisa a correggere questa distorsione che penalizza in particolare le fasce deboli della popolazione”. Lo afferma Clelia Gorga, candidata al Consiglio regionale della Campania, con la lista Campania Libera. Leggi su dire (Di lunedì 14 settembre 2020) NAPOLI – “Da 17 anni gli abitanti della zona rossa del Vesuvio non possono usufruire delle agevolazioni e degli incentivi sui fitti perché i rispettivi Comuni non rientrano più nell’elenco del Cipe delle città ad alta tensione abitativa. E’ necessaria nella prossima legislatura regionale un’azione decisa a correggere questa distorsione che penalizza in particolare le fasce deboli della popolazione”. Lo afferma Clelia Gorga, candidata al Consiglio regionale della Campania, con la lista Campania Libera.

you_trend : ?? Elezioni #regionali: in #Campania va in scena per la terza volta consecutiva la sfida tra #Caldoro e #DeLuca ??… - LegaSalvini : ?? #Salvini: 'Per le Regionali, l'obiettivo è 7 a 0, il voto in Campania sorprenderà!'. AVANTI TUTTA ???? - RafBigCat : Uno degli slogan di Salvini per le elezioni regionali in Campania è: Zero camorra, più legalita. Faceva già ridere a “zero camorra” - PaoloScorpio : RT @POPOLOdiTWlTTER: La leghista ivoriana fa impazzire la sinistra. Valanga di insulti alla candidata in Campania - NonnaMaria15 : RT @Cuoredifango: La leghista ivoriana fa impazzire la sinistra. Valanga di insulti alla candidata in Campania -