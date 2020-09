Reggina, Taibi senza filtri: “Blondett? Ho perso la pazienza, pensa di essere da Real Madrid. Cionek e Sarao…” (Di lunedì 14 settembre 2020) Parola a Massimo Taibi.Il direttore sportivo della Reggina, intervistato ai microfoni della ‘Gazzetta del Sud’, è tornato a parlare del futuro di Edoardo Blondett, difensore di proprietà del club amaranto. Nel dettaglio, il classe 1992 continua a rifiutare proposte importanti. “Blondett? pensa di essere da Real Madrid, ha rifiutato tre offerte da squadre importanti di Lega Pro e io ho perso proprio la pazienza. Non mi interessa dove andrà o se deciderà di non accettare alcuna proposta, ma se resterà a Reggio lo farà da fuori lista, con noi ha veramente chiuso”, sono state le sue parole.Ma non solo; il dirigente palermitano ha detto la sua anche in merito al possibile approdo alla corte di ... Leggi su mediagol (Di lunedì 14 settembre 2020) Parola a Massimo.Il direttore sportivo della, intervistato ai microfoni della ‘Gazzetta del Sud’, è tornato a parlare del futuro di Edoardo Blondett, difensore di proprietà del club amaranto. Nel dettaglio, il classe 1992 continua a rifiutare proposte importanti. “Blondett?dida, ha rifiutato tre offerte da squadre importanti di Lega Pro e io hoproprio la. Non mi interessa dove andrà o se deciderà di non accettare alcuna proposta, ma se resterà a Reggio lo farà da fuori lista, con noi ha veramente chiuso”, sono state le sue parole.Ma non solo; il dirigente palermitano ha detto la sua anche in merito al possibile approdo alla corte di ...

