Referendum taglio parlamentari, Romano (M5s): “E’ un’opportunità storica” (Di lunedì 14 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAversa (Ce) – Verso il Referendum per il taglio dei parlamentari. Sabato 12 settembre si è tenuto, in via Roma (altezza arco dell’Annunziata) ad Aversa, il #VOTASIDAY, interamente dedicato alle votazione referendarie del 20 e 21 settembre. A sintetizzare le ragioni del “sì” è il portavoce comunale del M5S aversano, Roberto Romano: “Si passerebbe dagli attuali 630 deputati a 400 e dai 315 senatori ai 200. Ridurre il numero delle poltrone non significa diminuire la rappresentatività, bensì ottimizzare la presenza dei parlamentari, creare maggiore trasparenza, migliorare il rapporto tra cittadini e istituzioni”. Il verdetto positivo avrebbe ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 14 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAversa (Ce) – Verso ilper ildei. Sabato 12 settembre si è tenuto, in via Roma (altezza arco dell’Annunziata) ad Aversa, il #VOTASIDAY, interamente dedicato alle votazione referendarie del 20 e 21 settembre. A sintetizzare le ragioni del “sì” è il portavoce comunale del M5S aversano, Roberto: “Si passerebbe dagli attuali 630 deputati a 400 e dai 315 senatori ai 200. Ridurre il numero delle poltrone non significa diminuire la rappresentatività, bensì ottimizzare la presenza dei, creare maggiore trasparenza, migliorare il rapporto tra cittadini e istituzioni”. Il verdetto positivo avrebbe ...

lucianonobili : Mentre fanno campagna per il “taglio delle poltrone”, che non risolve - anzi aggrava - i problemi del nostro sistem… - BaldinoVittoria : Il taglio dei #parlamentari serve a ristabilire un rapporto diretto tra cittadini ed eletti. Per questo è important… - crippa5stelle : Oggi è il #VotaSì Day! Una giornata interamente dedicata al #Referendum per il taglio dei parlamentari del 20 e 21… - NonSoloVeggie : @gpaulesu @claudio301065 @tomasomontanari Guardi che se il referendum viene confermato, alle prossime elezioni anch… - fattoquotidiano : NO AL TAGLIO DEI PARLAMENTARI Dalle Sardine fino a pezzi di Partito democratico e dell’universo dei partiti della… -