Referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari: le ragioni del “Sì” (Di lunedì 14 settembre 2020) Domenica 20 e lunedì 21 settembre gli italiani saranno chiamati a esprimersi sul Referendum costituzionale riguardante il taglio dei parlamentari. La campagna elettorale è ormai agli sgoccioli ed è quindi opportuno fare il punto. taglio dei parlamentari, perché votare “Sì” La riforma Fraccaro, dal nome del primo firmatario il deputato pentastellato Riccardo Fraccaro, prevede la modifica degli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione italiana. In particolare concerne la riduzione del numero dei parlamentari da 945 a 600. Una simile riduzione, tuttavia, va a modificare il rapporto numerico di rappresentanza nelle due Camere. La vittoria del “Sì”, quindi, determinerebbe la necessità di una nuova ... Leggi su notizieora (Di lunedì 14 settembre 2020) Domenica 20 e lunedì 21 settembre gli italiani saranno chiamati a esprimersi sulriguardante ildei. La campagna elettorale è ormai agli sgoccioli ed è quindi opportuno fare il punto.dei, perché votare “Sì” La riforma Fraccaro, dal nome del primo firmatario il deputato pentastellato Riccardo Fraccaro, prevede la modifica degli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione italiana. In particolare concerne la riduzione del numero deida 945 a 600. Una simile riduzione, tuttavia, va a modificare il rapporto numerico di rappresentanza nelle due Camere. La vittoria del “Sì”, quindi, determinerebbe la necessità di una nuova ...

6000sardine : Domani alle ore 17.00 vi aspettiamo a #Roma in piazza Santi Apostoli per dire #No al #Referendum costituzionale. Sa… - ItalyMFA : ??#Referendum2020??? Sei un elettore residente all’estero? ?La busta contenente la scheda votata deve pervenire al C… - davidallegranti : Hanno passato anni a dire che Renzi usava il Pd come un taxi e poi arriva Zingaretti, che convoca la direzione nazi… - NotizieOra : #Referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari: le ragioni del “Sì” - eticambiente : RT @ItalyMFA: ??#Referendum2020??? Sei un elettore residente all’estero? ?La busta contenente la scheda votata deve pervenire al Consolato e… -

Ultime Notizie dalla rete : Referendum costituzionale Quanto ne sai sui referendum? Il quiz per "nerd" sulla Costituzione Il Sole 24 ORE Il referendum sarà deciso dal contesto

Il 20 e 21 settembre prossimi noi elettori italiani saremo chiamati a rispondere, con un Sì o un No, alla domanda arcana “Approvate il testo della legge costituzionale concernente “Modifiche agli arti ...

Referendum, Salerno si mobilita per il NO: l'appuntamento sul lungomare

Salerno si mobilita per il NO al Referendum Costituzionale del 20 e 21 settembre, con l’evento pubblico “Salerno vota NO!” il giorno 16/09/2020 alle 17.30 presso il Lungomare Trieste di Salerno. A pro ...

Il 20 e 21 settembre prossimi noi elettori italiani saremo chiamati a rispondere, con un Sì o un No, alla domanda arcana “Approvate il testo della legge costituzionale concernente “Modifiche agli arti ...Salerno si mobilita per il NO al Referendum Costituzionale del 20 e 21 settembre, con l’evento pubblico “Salerno vota NO!” il giorno 16/09/2020 alle 17.30 presso il Lungomare Trieste di Salerno. A pro ...