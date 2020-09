Recensione Petra | la serie Sky con Paola Cortellesi non rinnega la cura dei prodotti della piattaforma

Leggi su dituttounpop

(Di lunedì 14 settembre 2020), laSky conin onda dal 14 settembre su Sky Cinema 1 e in streaming su Now TV. Da lunedì 14 settembre su Sky Cinema 1 e Sky Atlantic, e in streaming su Now TV, debutta, la nuovaoriginale di Sky, con la prima delle quattro storie previste.è una collezione di storie gialle, il cui formato richiama quello de I Delitti del BarLume, composto da stagioni di mini-film collegati tra loro, in questo caso quattro. La, si ispira ai romanzi di Alicia Giménez-Bartlett (in Italia pubblicati da Sellerio), è prodotta da Cattleya in associazione con Bartlebyfilm.è stata girata in parte a Genova con il supporto ...