Ragazza uccisa a Caivano, Psicologi Campania: "Una sconfitta per tutti" (Di lunedì 14 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCaivano (Na) – "L'omicidio di Maria Paola Gaglione, che secondi fonti di stampa sarebbe riconducibile alla sua relazione con un ragazzo trans FtM, se confermato, è un fatto grave e una sconfitta per tutti". A dirlo è il presidente dell'Ordine degli Psicologi della Campania, Armando Cozzuto. "Lo è, a maggior ragione, in una regione che circa un mese fa ha approvato una legge contro l'omotransfobia – aggiunge Cozzuto – che contiene norme contro la violenza e le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere". "Come Ordine continueremo a dare il nostro contributo con la prossima istituzione del Comitato Pari Opportunità interno all'Ordine ...

Maria Paola Gaglione, il fratello al gip: «Non l'ho uccisa, volevo che tornasse a casa»

Ha detto di essere innocente, di averli inseguiti, in sella alla sua moto, ma di non essere stato lui a speronarli provocando la caduta dello scooter, su cui viaggiavano la sorella e il compagno trans ...

(ANSA) - NAPOLI, 14 SET - "L'ho inseguita a bordo del mio scooter, ma non l'ho uccisa. Non ho provocato io l'incidente. Volevo solo chiederle di tornare a casa: aveva fatto le valigie ed era scomparsa ...

Ha detto di essere innocente, di averli inseguiti, in sella alla sua moto, ma di non essere stato lui a speronarli provocando la caduta dello scooter, su cui viaggiavano la sorella e il compagno trans ...(ANSA) - NAPOLI, 14 SET - "L'ho inseguita a bordo del mio scooter, ma non l'ho uccisa. Non ho provocato io l'incidente. Volevo solo chiederle di tornare a casa: aveva fatto le valigie ed era scomparsa ...